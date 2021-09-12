Son dakika spor haberi: Usta yazarlar Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi!
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar, henüz maçın 10. dakikasında 2 farklı üstünlüğü yakaladığı mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Kartal'a galibiyeti getiren golleri, Batshuayi (2) ve N'Koudou kaydetti. Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren usta yazarlar, flaş ifadeler kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Eğitmen | Reha Kapsal
Beşiktaş oyuna o kadar hızlı başladı ki ilk 10 dakikada bulduğu gollerle skoru aldığı gibi maçı da kontrol etmesini bildi.
Siyah-beyazlılar özellikle rakip yarı alanda bu kadar ofansif oyuncuyla oynadığı zaman mutlaka 90 dakikasını değil bölüm bölüm karşı presi de çok doğru uygulamalı. Orta saha ve hücum hattında oynayan birçok futbolcu geriye fazla koşmadığı gibi daha fazla rakip kaleye yakın yerde hücum aksiyonları geliştirdi. O baskıyı da eldeki kaliteli kadrosuyla rakibine fazlasıyla hissettirdi.
Teixeira yüzde 100 hazır değil. Biraz daha fiziksel seviyesinin iyi duruma gelmesi gerekir. Böyle maç trafiğinde oynarsa sakatlanma riski ile uzun süre takımda yer almayabilir. Teixeira, Batshuayi ve Pjanic, takımın kalitesini artırdığı gibi geçtiğimiz sezonun rakip yarı alandaki en etkili oyuncusu Ghezzal, şu an için bu oyuncuların gölgesinde kalmış durumda. Rosier'in öne giden, hücum aksiyonunu seven görüntüsüne Ghezzal'ın biraz daha ayak uydurması gerekir. Şu an için ligin başı olduğu ve hazırlık kampı da görmediklerinden onların hücum performanslarını geçen senenin uzağında kaldı.
Rıdvan oyun bilgisi, yorumunu ve tekniğini daha üst seviyelere çekmeli. Necip stoperde sırıtmadı, Batshuayi bağlantı oyuncusu olarak hareketliği, saha içindeki tutkusuyla fark yaratacağını gösterdiği gibi arkadaşlarının da oyuna itme, onları motive etme açısından önemli bir transfer olduğunu göstermiş oldu.
N'Koudou'nun bire birde adam eksiltmesi, atletizmle oyuna verdiği hız Beşiktaş adına olumlu olduğu gibi Sergen Yalçın'ı da maçtan önce beklenmeyen Necip-Welinton değişikliği için vermiş olduğu kararın ne kadar olduğu ortaya çıktı.
Beşiktaş hafta içi Şampiyonlar Ligi maçını da düşünerek zaman zaman oyuna tempo verdi, zaman zaman topa sahip olarak aktif dinlenme yaparak oynadı ve rahat bir galibiyet aldı. Şampiyonlar Ligi için bu kadroda rotasyonlar olacağı gibi esas en büyük rotasyonun oyun anlamında gerçekleşmesi gerekir. Beşiktaş'ın oynadığı bu güçlü oyunun daha üst seviyesinde çok güçlü savunma ve hücum anlamında oynaması gerekir.
Pjanic, oynadığı oyunla, saha içindeki liderliğiyle, ilk golde Batshuayi'ye yaptığı asistle farkındalık düzeyiyle ligimizin üstünde bir futbolcu olduğunu ilk maçında gösterdi.
Onun pozisyonunda oynayan yalnız takım arkadaşları değil Türkiye'deki tüm takımlar için de bir 'eğitmen' olarak rol modeli teşkil edebilecek kalitede bir oyuncu.
Öpücükle doğmuş! | Turgay Demir
Günlerden bir gün rüzgar tanrıçası onun ayaklarına birer öpücük kondurur, futbol yıldızı işte bu öpücükle doğar!
Gölgede ve Güneşte Futbol kitabında yıldız oyuncuyu bu şekilde tanımlayan Eduardo Galeano, meşin top için de şöyle der; o sadık bir dosttur ama çok alıngındır! Hışımla vuranları sevmez, okşanmak, yıldızların ayaklarında uyutulmak ister!
Beşiktaş'ın muhteşem transferi Pjanic'i izlerken bu cümleler geldi aklıma. Ben daha iyilerini bulamadım böyle bir oyuncuyu anlatmaya… Guti'nin iyi zamanları gibi, der ve orada susarım.
Bir takım hem teknik kapasitesi yüksek oyunculardan kurulu olup, hem de yeteri kadar koşup, önde baskı yapıyorsa o takıma rakip olmak istemezsiniz!..
Beşiktaş böyle bir takım!
Korkutucu, ürkütücü… Topu seven, ayaklarında uyutan oyuncusu çok… Tek Pjanic değil Ghezzal'ı da öyle, Teixeira'sı da, Roiser'i de, Josef'i de… Batshuayi'yi anlatmak için başka cümleler gerek. Yorulmak bilmiyor, boş topları, kaleciye pasları bile kovalıyor. İlk goldeki vuruşu harikuladeydi, takipçiliğinin semeresini de ikinci golünde gördü.
Beşiktaş'ın maşallahı var. Geride dinamik paslaşmalar, ortada ve önde kurulan üçgenler, kaptırılan topu derhal geri almak için vites yükseltmeler. Kırk bir kere maşallah.
Pjanic'in pasları ilaç gibi, hastayı yatağından kaldırır! N'Koudou bile farklı bir havaya girdi nefis pasları görünce. Gecenin en iyilerindendi.
Çok kaliteli oyuncular, iyi bir teknik adam, harika bir aile ortamı ve işte sonuç… Malatyaspor'a gelince; üst üste iki golle şoke oldular ve maç boyu bu görüntüden kurtulamadılar. Haksız sayılmazlar, karşılarında çok iyi bir Beşiktaş vardı.
Sihirbazlar çoğaldı | Sinan Vardar
1970'lerde rahmetli Muhammed Ali'nin maçlarını izlemek için sabaha karşı uyanırdık. Muhammed Ali ringe çıkar çıkmaz müthiş yumruğuyla maçı nakavtla bitirirdi. Uyanmamızla, yatağa gitmemiz 15 dakikayı bulurdu ama değiyordu. Beşiktaş dün Muhammed Ali gibiydi. Süper transfer Pjanic gol perdesinin açılışında Batshuayi'ye öyle bir gol pası verdi ki maç işte o anda bitti.
Daha İstanbul'a adım atması 48 saat bile olmadan bu nasıl performans arkadaş! Adaptasyon, motivasyon, ne dersen de ama bu Pjanic sezona damgasını vurur.
Batshuayi'nin gollerini bir kenara bırakın, öyle bir coşku ile mücadele etti ki, bir ara alev aldı uçacak zannettim. Ghezzal belki daha istenilen performansta değil ama o da zaman zaman hünerini gösterince Beşiktaş'ı izlemenin tadına varılmıyor.
Geçen sene tekti belki ama bu sezon takımda sihirbazlar çoğaldı. Hem savunma hem de hücumda Josef'in enerjisi süper ötesiydi. N'Koudou, Rosier bildiğiniz gibi..
N'Koudou, Vida ve Teixeira'nın sakatlıkları umarım önemli değildir.
Rıdvan ve Necip dün dört dörtlük performans sergilerken Beşiktaş altyapısından birlikte yetişen Necip ve Adem'in mücadelesi nefes kesti. Dün ilk kez görev yapan Can Bozdoğan'ın kumaşı iyi gibi.
Bir ara Beşiktaş'ın pas trafiğinden başımız döndü. Kartal dün 3 puanı rahat kazanarak güç gösterisini geliştirdi. Hep hücum gücü, gollerden bahsediyoruz ama farkındaysanız bu takım ligin ilk 4 maçında henüz gol yemedi. Bravo Ersin, yola devam...
Malatya dün bırakın organize atak yapmayı iki pas yapmakta zorlandı. Tamam Beşiktaş dün iyiydi ama Malatyaspor'un halini pek beğenmedim.
Hakem için kolay maçtı ama Arda Kardeşler çoğu zaman pozisyonlara uzak kalması dikkat çekiciydi.
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