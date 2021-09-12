Son dakika spor haberi: Josef de Souza ve Mehmet Topal Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçında 1121 gün sonra yan yana!
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Siyah beyazlılarda bu karşılaşmada, Fenerbahçe döneminin ardından Josef de Souza ve Mehmet Topal, tam 1121 gün sonra yan yana forma giydi. | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş'ın 2 tecrübeli ismi Josef de Souza ve Mehmet Topal, Süper Lig'de bin 121 gün sonra orta sahada birlikte forma giydi.
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza ile yeni transfer Mehmet Topal, Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte tam 1121 gün sonra orta sahada birlikte forma giydi. İki isim Fenerbahçe'de oynadığı dönemde orta alanda yıllarca birlikte forma giymiş ve uyumlu futboluyla dikkat çekmişti. Son olarak sarı-lacivertli forma altında, 18 Ağustos 2018 yılında Süper Lig'in 2. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanında birlikte oynayan iki oyuncu, tam 1121 gün aradan sonra bu kez Beşiktaş forması altında yine Yeni Malatyaspor'a karşı orta sahada birlikte forma giydi. Beşiktaş forması altında ilk olarak Karagümrük maçında şans bulan Mehmet Topal, bu mücadelede savunmada oynadığı için, Josef'le yan yana oynayamamıştı.
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