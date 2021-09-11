11 Eylül 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den ezeli rakiplere Şampiyonlar Ligi daveti!

Çebi’den ezeli rakiplere davet!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.09.2021

Beşiktaş yeni sezonda Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Siyah beyazlıların ülkemizi temsil edeceği Devler Ligi için de başkan Ahmet Nur Çebi'den dev bir adım geldi. Çebi, tüm Süper Lig kulüp başkanlarını Şampiyonlar Ligi maçlarını birlikte izlemek için Vodafone Park'a davet etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den 'Dev' bir davet çağrısı geldi. Tüm Süper Lig kulüp başkanlarını Şampiyonlar Ligi maçlarını birlikte izlemek için Vodafone Park'a davet eden Çebi, "Uluslararası spor organizasyonlarında Türkiye'de omuz omuza hareket etmeliyiz. Armamızda taşıdığımız Türk bayrağını Şampiyonlar Ligi'nde de gururla dalgalandırmayı amaçlıyoruz. Büyük Beşiktaş taraftarıyla birlikte tüm kulüp taraftarlarını da Şampiyonlar Ligi maçlarında Beşiktaş'ımızı desteklemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Batshuayi için flaş sözler! "Birkaç gol atarsa..."

2023 İSTANBUL'DAKİ FİNALİ İSTİYORUZ

Fotomaç'ın derlediği habere göre; Başkan Çebi, geride kalan sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alındığını hatırlatarak, "Pandemi nedeniyle İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finali ertelenmişti biliyorsunuz. 2023 yılında İstanbul'da yine bir Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağız. Bu büyük organizasyonun finallerinde Beşiktaş'ımızı da görmeyi ümit ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Ülke puanını ihtiyaç olduğunun altını ısrarla çizen Başkan sözlerini şöyle tamamladı: "Bizim başarımız Türk futbolunun başarısı olacaktır.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kara Kartal 3 puan için sahada! İşte Yalçın’ın Malatya 11’i... Kara Kartal 3 puan için sahada! İşte Yalçın'ın Malatya 11'i...
Ülkesinin efsanesi böyle konuştu! Batshuayi birkaç gol atarsa... Ülkesinin efsanesi böyle konuştu! "Batshuayi birkaç gol atarsa..."
Ljajic’e teklif geldi! İşte Kartal’ın yanıtı... Ljajic'e teklif geldi! İşte Kartal'ın yanıtı...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör