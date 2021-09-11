Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den ezeli rakiplere Şampiyonlar Ligi daveti!
Beşiktaş yeni sezonda Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Siyah beyazlıların ülkemizi temsil edeceği Devler Ligi için de başkan Ahmet Nur Çebi'den dev bir adım geldi. Çebi, tüm Süper Lig kulüp başkanlarını Şampiyonlar Ligi maçlarını birlikte izlemek için Vodafone Park'a davet etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den 'Dev' bir davet çağrısı geldi. Tüm Süper Lig kulüp başkanlarını Şampiyonlar Ligi maçlarını birlikte izlemek için Vodafone Park'a davet eden Çebi, "Uluslararası spor organizasyonlarında Türkiye'de omuz omuza hareket etmeliyiz. Armamızda taşıdığımız Türk bayrağını Şampiyonlar Ligi'nde de gururla dalgalandırmayı amaçlıyoruz. Büyük Beşiktaş taraftarıyla birlikte tüm kulüp taraftarlarını da Şampiyonlar Ligi maçlarında Beşiktaş'ımızı desteklemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
2023 İSTANBUL'DAKİ FİNALİ İSTİYORUZ
Fotomaç'ın derlediği habere göre; Başkan Çebi, geride kalan sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alındığını hatırlatarak, "Pandemi nedeniyle İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finali ertelenmişti biliyorsunuz. 2023 yılında İstanbul'da yine bir Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağız. Bu büyük organizasyonun finallerinde Beşiktaş'ımızı da görmeyi ümit ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Ülke puanını ihtiyaç olduğunun altını ısrarla çizen Başkan sözlerini şöyle tamamladı: "Bizim başarımız Türk futbolunun başarısı olacaktır.
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