Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın planlarında olmayan Adem Ljajic, takımdan ayrılmamakta ısrar ediyor. Siyah beyazlılar yıldız oyuncu ile yollarını ayırmak isterken, yaz transfer döneminde bu çaba sonuç vermedi. Son olarak Sırp oyuncuya, eski kulübü Partizan talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Adem Ljajic ne gidiyor, ne de sözleşmesini feshediyor. Fotomaç'ın haberine göre; Sırp oyuncu ile son olarak daha önce formasını giydiği Partizan'ın devreye girdiği ancak yılda 3.2 milyon euro kazanan Ljajic'in maaşının sadece 200 bin euro'sunu karşılayabileceğini iletti.

Yönetim parayı 400 bin euro'ya kadar yükseltti ancak Ljajic, Beşiktaş'ın 1 milyon euro'luk 'feda' teklifine olumsuz yanıt verince transfer suya düştü. Beşiktaş şu anda Ljajic için, transfer piyasasının hala açık aldığı Suudi Arabistan ya da Katar'dan teklif bekliyor.

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