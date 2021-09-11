Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Batshuayi için flaş sözler! "Birkaç gol atarsa..."
Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, yeni sezonda da bu başarısını sürdürmek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talimatları doğrultusunda transfer çalışmaları için kollarını sıvayan yönetim, takıma oldukça önemli isimler kazandırdı. O isimlerden biri olan Belçikalı yıldız Michi Batshuayi için, ülkesinin efsane oyuncularından Philippe Albert flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den Batshuayi'yi kiralayarak transfer dönemine adeta damga vurmuştu. Siyah-beyazlı forma ile 2 karşılaşmada toplam 110 dakika sahada kalan yıldız futbolcu performansı ile hem taraftarın hem de teknik heyetin beğenisini kazanmıştı. Fotomaç'ın derlediği habere göre; Belçika'nın eski defans oyuncusu Philippe Albert, Beşiktaş'ta oynamanın Chelsea'nin yıldızı Mitchyi Batshuayi'nin özgüvenini yeniden kazanması için harika bir fırsat olacağını söyledi. Albert, "Milli takım için akıllara durgunluk veren kişisel istatistikleri göz önüne alındığında, Batshuayi oynadığı zaman çok büyük beklentiler olan bir forvet. Beşiktaş'ta, beş yıl boyunca hiçbir zaman başaramadığını başarabilir. Oyuna geri dönmesi için Türkiye ve Beşiktaş olan altın bir fırsat sundu. Türkiye'de güvenini yeniden inşa etmesi gerekiyor. Boğaz'da birkaç gol attıktan sonra her şey onun için daha iyi olacak, göreceksiniz" ifadelerini kullandı.
Batsuayi Beşiktaş formasıyla 2 maçta toplam 110 dakika forma giydi. Henüz gol ya da asist yapamayan Batshuayi, kariyerindeki en fazla golü 120 kez formasını giydiği Standart Liege'de 44 kez rakip fileleri havalandırarak gerçekleştirdi. Yıldız oyuncu kiralık olarak geldiği Chelsea'de de 77 maçta 25 gol attı, 6 da asist yaptı.
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