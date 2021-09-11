Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar maçı 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadelenin ardından teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Yalçın, sakatlanan oyuncuların son durumu hakkında da konuştu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u mağlup etti. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Yalçın'ın açıklamalarından satır başları:

Sakatlık durumunu bilmiyorum, doktorla konuşmadım, yarın netleşir ama Alex'in oynayacağını zannetmiyorum, Vida ile Nkoudou'nun durumlarının ciddi olacağını düşünmüyorum. Alex'in arka adelesinde problem oldu, ne kadar olmaz, sonra belli olacak.

Milli maç dönüşleri zor oluyor. Çok fazla oyuncumuz var milli takımlarda. Geç gelenler var. Malatyaspor da iyi bir takım. İyi konsantre olduk. Oyuncularımız ne oynadıklarının farkındalardı. İç sahada kesinlikle fire vermek istemiyoruz.

Şampiyonlar Ligi heyecanını yaşamak istiyoruz. Mücadele etmek ve taraftarın hoşuna gidecek bir mücadele ortaya koymak istiyoruz. Dortmund, çok güçlü bir takım. Bakalım, inşallah başlangıcımız iyi olur. Biz de kendi seviyemizi test edeceğiz. Pjanic yabancı olduğu bir iş yapmıyor, sonuçta futbol oynuyor. Takıma alışır. Ne kadar kaliteli olduğunu gösterdi. Çok önemli bir transfer. Batshuayi de öyle. Alex'in sakatlığı bizi çok üzdü. Aldığımız oyuncular, mevcut oyuncularla güzel bir birliktelik yakalıyor.

Şampiyonlar Ligi, Türkiye ve Beşiktaş için umarım iyi bir serüven olur.

Can Bozdoğan genç bir kardeşimiz. Fizik olarak iyi, oyun olarak da gelişecek. Kullana kullana seviyesini yükselteceğiz. Ligde, Şampiyonlar Ligi'nde kullanacağız. Mutlaka değerlendireceğiz. Umarım bu şansı iyi kullanır.

Dört maç oynadık, gol yemedik. Önde oynadığımız için, savunmayı da önde yapıyoruz. Üçüncü bölgede savunma yapıyoruz biraz. Savunmayı önde başlatıyoruz. Oradan çıkıp gelebilirlerse, üstümüze geliyorlar.

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