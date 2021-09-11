Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic galibiyetin ardından konuştu! "Maçı değil taraftarı izledim"
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar maçı 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Kara Kartal'ın süper yıldızı Miralem Pjanic de bu maçta ilk defa forma giydi. Bosnalı oyuncu maçın ardından, "Maçı değil taraftarı izledim" açıklamasında bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u mağlup etti. Siyah beyazlıların yıldız oyuncusu Miralem Pjanic, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Bosnalı oyuncu, "Maçı değil taraftarı izledim" ifadelerini kullandı.
İşte Pjanic'in açıklamalarından satır başları;
"Şampiyonlar Ligi başka seviye. Beşiktaş'ın bu turnuvada iyi şeyler yapması için her şeye sahip. O maç aynı olmayacaktır ama bizim takımımız bu grupta iyi şeyler yapmaya çok müsait. Yolumuz uzun, böyle götürebiliriz."
"Bu sene çok başarılı olacağız."
"Bir ara maçı bırakıp taraftarları izlemeye başladım. Ben Beşiktaş taraftarını mutlu etmek istiyorum."
MAÇ SONU PAYLAŞIMI GELDİ
Yıldız futbolcudan maçın ardından paylaşım geldi.
Tanıştığımıza memnun oldum, benim adım @miralem_pjanic 🤝🎹— Miralem Pjanic (@Miralem_Pjanic) September 11, 2021
.
Here to leave a mark 🦅🔥#BJKvYMS | #BoğazınKartalı pic.twitter.com/IPdlLjIpMh
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası