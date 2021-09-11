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BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic galibiyetin ardından konuştu! "Maçı değil taraftarı izledim"

Pjanic galibiyetin ardından konuştu! Maçı değil taraftarı izledim
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 11.09.2021 Giriş Tarihi: 11.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar maçı 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Kara Kartal'ın süper yıldızı Miralem Pjanic de bu maçta ilk defa forma giydi. Bosnalı oyuncu maçın ardından, "Maçı değil taraftarı izledim" açıklamasında bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u mağlup etti. Siyah beyazlıların yıldız oyuncusu Miralem Pjanic, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Bosnalı oyuncu, "Maçı değil taraftarı izledim" ifadelerini kullandı.

İşte Pjanic'in açıklamalarından satır başları;

"Şampiyonlar Ligi başka seviye. Beşiktaş'ın bu turnuvada iyi şeyler yapması için her şeye sahip. O maç aynı olmayacaktır ama bizim takımımız bu grupta iyi şeyler yapmaya çok müsait. Yolumuz uzun, böyle götürebiliriz."

"Bu sene çok başarılı olacağız."

"Bir ara maçı bırakıp taraftarları izlemeye başladım. Ben Beşiktaş taraftarını mutlu etmek istiyorum."

MAÇ SONU PAYLAŞIMI GELDİ

Yıldız futbolcudan maçın ardından paylaşım geldi.

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