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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı öncesi Sergen Yalçın'dan kadro açıklaması! "Farklı oyuncular..."

Sergen Yalçın’dan kadro açıklaması! Farklı oyuncular...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 11.09.2021 Giriş Tarihi: 11.09.2021

Süper Lig'in 4. haftasında son şampiyon Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Zor bir periyot olacak bizim için. Ligde farklı kadrolar görebilirsiniz. Belki 6-7 oyuncuyu değiştirip oynayabiliriz." dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 4. hjaftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:

Teixeira, oynamak istediğini belirtti. Sonradan oyuna girmenin zor olduğunu, baştan oynamanın daha iyi olduğuna birlikte karar verdik. Bugün için böyle bir kadro tercihi yaptık. Oyunun devamına göre oyuncularla ilgili karar vereceğiz.

Zor bir periyot olacak bizim için. Ligde farklı kadrolar görebilirsiniz. Belki 6-7 oyuncuyu değiştirip oynayabiliriz. Şu an için Şampiyonlar Ligi'ne 4 günlük bir zamanımız var.

Türk ve yabancılarla ilgili bazı kararlar vermek zorundayız. Değişik kararlar da verebiliriz. Tercih yapmak durumunda kalıyorum doğal olarak, tercihler tabii ki tartışılabilir, bugün için böyle bir tercih yaptık.

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