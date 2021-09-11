Süper Lig'de heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden heyecanın artacağı ligimizde, son şampiyon Beşiktaş Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Siyah beyazlılar kendi seyircisi önünde bu karşılaşmadan 3 puanı alarak hanesine yazdırmak istiyor. İşte Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'leri... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Ligde 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanı bulunan Beşiktaş, 4. hafta öncesi averajla 3. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip oynadığı son maçta Karagümrük'ü 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup ederek milli araya moralli girmişti. Siyah-beyazlılar Dortmund maçı öncesi kazanarak hem moral bulmak hem de puanını 10'a çıkartmak istiyor.

BİR CEZALI, BİR SAKAT

Beşiktaş'ta bugünkü karşılaşmada kırmızı kart cezalısı Salih Uçan forma giyemeyecek. Karagümrük FK maçının ikinci yarısının başında ikinci sarı kartla oyundan ihraç edilen ve kariyerinin ilk kırmızı kartını göre Salih Uçan, bugün oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak. Siyah-beyazlılarda, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan da çıkarılan Umut Meraş'ın adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmişti. Umut Meraş da Yeni Malatyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

8 MAÇTA 6 GALİBİYET

İki takım arasında daha önce oynanan karşılaşmalarda siyah-beyazlı ekibin galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor. 2017 yılında Malatya'da oynanan maçla başlayan ve bugüne kadar 8 mücadelede karşılaşan rekabette siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor'u 6 kez mağlup etti, 1 karşılaşma ise golsüz beraberlikle sonuçlandı. Yeni Malatyaspor, rekabetteki tek galibiyetini 2019-2020 sezonunda şimdiki Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yönetiminde siyah-beyazlı takımı İstanbul'da 2-0 yenerek elde etmişti.

SKORU ERKEN BULALIM

Beşiktaş'ta ilk hedef Malatyaspor maçını kazanmak. Hem teknik heyet hem de oyuncular "Önce Malatya maçını kayıpsız geçmeliyiz" derken, teknik patron Sergen Yalçın da takıma net bir mesaj verdi. Fotomaç'ın haberine göre; Malatyaspor önünde skor avantajının erken alınmasını isteyen başarılı teknik adam, özellikle son vuruşlarda ve paslarda daha dikkatli olunmasını istedi. Malatya önünde alınacak zor bir galibiyet ya da farklı skorun Dortmund maçına olumsuz yansıyacağını düşünen Sergen Yalçın, hücum hattındaki oyuncularıyla da özel olarak görüştü.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Can, N'Koudou, Batshuayi.

Y. Malatyaspor: Abdussamed, Sadık, Semih, Wallace, Mustafa, Ndong, Jospin, Aabid, Haddadi, Adem, Bwalya.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ