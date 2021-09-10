10 Eylül 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı öncesi sürpriz karar! Atiba ve Cyle Larin...

Malatya maçı öncesi sürpriz karar! 2 futbolcu kadroya alınmadı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 Giriş Tarihi: 10.09.2021

Beşiktaş'ta Kanada Milli takımından geç dönen futbolcular Atiba ve Cyle Larin, Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna alınmadılar.

Beşiktaş'ta Kanada Milli takımından geç dönen futbolcular Atiba ve Cyle Larin, Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna alınmadılar. (TRT Spor)

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