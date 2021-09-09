Son dakika Beşiktaş haberleri... Transferin hızlı takımı Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira ile orta sahanın yıldız isimlerinden Josef de Souza A Spor'a özel röportajda soruları cevapladı. Yıldız futbolcular hedeflerini, takım ortamını, arkadaşlıklarını samimi cevaplarla aktardı. İşte o sözler...

2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan ve bu sezon 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira ile Josef de Souza A Spor'a özel açıklamalarda bulunuyor.

Alex Teixeira ile Josef de Souza'nın açıklamalarından A Spor'un derledikleri şu şekilde;

İŞTE AÇIKLAMALARDAN ÖNE ÇIKANLAR

Josef de Souza: Alex transferi biraz zor oldu. Alex'e daha yüksek teklifler vardı. Üst seviye oynamak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyordu. Ailelerimiz de tanışıyor. Çok yakın bir dostluğumuz var. Alex'de bu sebeplerden Beşiktaş'ı tercih etti.

Coutinho'ya devamlı Beşiktaş'ı anlatıyorum. Coutinho sıkı bir Alex Teixeira hayranı. Şu an Barcelona'da, onun daha iyi bir duruma gelmesini umuyorum. İlerleyen zamanlarda neden olmasın.

Benim için Şampiyonlar Ligi'nde oynamak çok önemli. Beşiktaş bana yeniden bu fırsatı sundu. Pjanic olsun Alex olsun Batshuayi olsun muhteşem oyuncularla birlikte oynayacağız.

Takıma yeni gelen futbolculara tek tavsiyem şu olacak; Beşiktaş taraftarı, sahada verdiğiniz çabayı hiçbir zaman karşılıksız bırakmaz.

Orta sahamızda benim de hayranlık duyduğum Atiba, Necip, Mehmet Topal ve Salih Uçan gibi isimlere sahibiz. Hocamız kimin oynayacağına karar verecek.

Sergen hoca ile sürekli görüşüyoruz, toplantılar yapıyoruz. Hocanın beklentileri var, ben de bu beklentileri karşılamak için elimden geleni yapıyorum.

Arabistan'dan Beşiktaş'a geldiğimde insanların benimle ilgili soru işaretleri olmasını normal karşılıyorum. Bir güvensizlik de olabilir, Fenerbahçe'de oynadım sonuçta.

Beşiktaş'a gelirken aklımda hiçbir soru işareti yoktu. Yeniden üst düzeyde oynamak istiyordum. Sadece adapte olmak için kısa bir zamana ihtiyacım vardı. Fenerbahçe'de oynadığım için bir önyargı da olabilir ama bunu da anlıyorum.

Şampiyonlar Ligi, tamamen farklı bir lig. İyi bir gruba düştük. Elimizden gelenin en iyisini yapıp gruptan çıkmak istiyoruz.

Türkiye'nin üst seviye ligler arasında yer alması için bu kısıtlamalara gerek yoktu. Yabancı kuralı tartışmalarının içinde çok fazla olmak istemiyorum. Ama Türk futbolcular, çok rahatlıkla yabancı bir futbolcuyla forma rekabetine girebilecek kapasitede. Türk futbolcular, Türkiye'de zaten var. Sayılara takılmanın çok fazla anlamı yoktu.

Futbolu bıraktıktan sonra futbolla ilgili bir şeyler yapmak isterim. Alex transferinde de kendimi denemiş oldum.

Fenerbahçe'de devam etseydim ya da daha fazla kalsaydım, Türk olup, Milli Takım'da oynayabilirdim. Ancak artık zaman yetmez. Olursa buradayım.

Alex Teixeira: Ben Brezilya'da antrenmanlarımı sürdürüyordum. Josef beni ikna etti. İleride iyi bir menajer olabilir.

Josef ile birbirimizi tanıyoruz. Çok daha iyi teklifler vardı ama hem Şampiyonlar Ligi hem de bu yakın arkadaşlık bizi Beşiktaş'ta buluşturdu.

Hafta sonu Yeni Malatyaspor ile oynayacağımız maça hazırım. Ancak son kararı Sergen Hoca verecek. Brezilya'da antrenman yapıyordum ama maç temposu farklı. En yakın zamanda kapasitemin en üstüne çıkacağımı düşünüyorum. İlk iki maçta bu ışığı verdim.

Shakhtar'dan ayrılırken parayı, Premier League'e seçmişim gibi lanse edildi. Premier League, dünyanın en iyi ligi. Liverpool'la yapılan görüşmelerde maalesef bir çıkmaza girilmişti ve Liverpool vazgeçti. Bunun hayal kırıklığını yaşarken Çin'den iyi teklif geldi.

Çin'den gelen teklif reddedemeyeceğim bir teklifti. Tamamen mantık çerçevesinde bir karar aldım. Ama kesinlikle Premier League'i, Çin'e tercih etmedim. Hayalim dünyanın en iyi ligi olan Premier League.

Kendi halimde yaşamayı seviyorum. Çok dışa dönük biri değilim. Utangaç birisiyim.

Sergen Yalçın'ın birkaç videosunu gördüm. Klasik bir 10 numara, çok yetenekli. Benden istediklerini yapmak için çalışıyorum.

Takımı tek başıma şampiyon yapamam. İyi bir takımız. Kartallar gibi yüksekten uçacağız ve Beşiktaş'ı şampiyon yapacağız.

Şampiyonlar Ligi müziği, tüylerimi diken diken ediyor. O müziği dinlemek için hazırız ama ondan önce lig maçımız var. Ondan sonra Dortmund maçına hazırlanacağız. Şampiyonlar Ligi'ni iple çekiyoruz.

Hayallerim kardeşim Josef ile beraber oynamak, 5 senedir oynamadığım Şampiyonlar Ligi'ni oynamak ve tabii ki şampiyon olmak.

Shakhtar'da Lucescu bana çok yardımcı oldu. Bende çok büyük emeği var. 19 yaşında Shakhtar'a gittim. Sergen hocamız da Lucescu ile çalışmış. Onun da tecrübelerinden faydalanmak istiyorum.

Sadece oynamak istiyorum, pozisyon önemli değil. Sağ bek, sol bek ne varsa oynarım. Beşiktaş'a hizmet etmek ve şampiyon olmak istiyorum.

Beşiktaş ile şampiyon olursak saçlarımı komple kestireceğim.

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