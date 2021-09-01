Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Fernando Martins ile yeniden masada!

BEŞİKTAŞ'A GELMEK İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş daha önce görüştüğü ancak parasal konularda anlaşamadığı Brezilyalı yıldızı ikna için kolları sıvadı. Fernando'nun da Siyah-Beyazlı takıma gelmeyi çok istediği ifade ediliyor.