01 Eylül 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Fernando Martins ile yeniden masada!

Son dakika transfer haberleri: Yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Orta saha takviyesi yaparak transferi noktalamak isteyen ve adı Galatasaray'ın da gündeminde olan Gedson Fernandes ile anılan siyah-beyazlıların, teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Fernando Lucas Martins'i renklerine bağlamak için yeniden görüşmelere başladığı öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Fernando Martins ile yeniden masada!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.09.2021

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş son bir hamleye hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılar orta alana takviye yapmak için kolları sıvamış durumda. Yönetim bonservisi elinde olan Fernando Martins ile yeniden temasa geçti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Fernando Martins ile yeniden masada!

BEŞİKTAŞ'A GELMEK İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş daha önce görüştüğü ancak parasal konularda anlaşamadığı Brezilyalı yıldızı ikna için kolları sıvadı. Fernando'nun da Siyah-Beyazlı takıma gelmeyi çok istediği ifade ediliyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Fernando Martins ile yeniden masada!

HEDEF 1.5 MİLYONA BİTİRMEK

Daha önce Beşiktaş'tan 2.5 milyon Euro isteyen Sambacı'nın isteğini 2 milyon Euro seviyelerine çektiği öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetim ise 1.5 milyon Euro'ya transferi bitirmenin hesaplarını yapıyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Fernando Martins ile yeniden masada!

ÇİN KULÜBÜ İLE YOLLARI AYIRDI

6 numara ve 8 numara pozisyonlarında oynayabilen 29 yaşındaki Fernando Martins son olarak Çin kulübü Gouan'da forma giymiş, ancak sözleşmesini feshedip serbest kalmıştı.

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