Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş Fernando Martins ile yeniden masada!
Son dakika transfer haberleri: Yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Orta saha takviyesi yaparak transferi noktalamak isteyen ve adı Galatasaray'ın da gündeminde olan Gedson Fernandes ile anılan siyah-beyazlıların, teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Fernando Lucas Martins'i renklerine bağlamak için yeniden görüşmelere başladığı öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş son bir hamleye hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılar orta alana takviye yapmak için kolları sıvamış durumda. Yönetim bonservisi elinde olan Fernando Martins ile yeniden temasa geçti.
HEDEF 1.5 MİLYONA BİTİRMEK
Daha önce Beşiktaş'tan 2.5 milyon Euro isteyen Sambacı'nın isteğini 2 milyon Euro seviyelerine çektiği öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetim ise 1.5 milyon Euro'ya transferi bitirmenin hesaplarını yapıyor.
ÇİN KULÜBÜ İLE YOLLARI AYIRDI
6 numara ve 8 numara pozisyonlarında oynayabilen 29 yaşındaki Fernando Martins son olarak Çin kulübü Gouan'da forma giymiş, ancak sözleşmesini feshedip serbest kalmıştı.
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