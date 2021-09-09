09 Eylül 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic antrenmanda yer aldı!

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BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.09.2021

Beşiktaş Süper Lig'in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen çalışmalarla sürdürdü. Siyah-beyazlılarda, yeni transfer Miralem Pjanic antrenmanda yer aldı. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Antrenmanın ana bölümünde pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Siyah beyazlılar, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından üç takım halinde oynanan turnuva maçları ile çalışmalarını tamamladı.
Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Miralem Pjanic ise ilk antrenmanına çıktı.
Siyah-beyazlılar, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.


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