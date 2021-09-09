09 Eylül 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Atiba Hutchinson Kanada'ya hayat verdi!

Atiba Kanada’ya hayat verdi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.09.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri Final Turu'nda Beşiktaşlı Cyle Larin ve Atiba Hutchinson'un da yer aldığı Kanada Milli Takımı, El Salvador ile karşı karşıya geldi. Atiba Hutchinson'un gol perdesini açtığı mücadeleden Kanada, 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Kanada Milli Takımı ve El Salvador, 2022 Dünya Kupası Elemeleri Final Turu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, Kanada'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçın golleri Kanada adına 6' Atiba Hutchinson, 11' Jonathan David, 59' Buchanan'dan geldi.

Bu sonuçla Kanada, puanını 5'e çıkardı ve 3. sırada yer aldı.

Atiba Hutchinson'un gol bulduğu müsabakada, Cyle Larin de maçta şans bulmadı.

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