15 Eylül 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

UEFA Gençlik Ligi | Beşiktaş 2-3 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Genç Kartallar Dortmund’a kaybetti!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.09.2021

Beşiktaş UEFA Gençlik Ligi C grubu ilk karşılaşmasında Borussia Dortmund ile mücadele etti. Siyah-beyazlılar, Alman ekibine 3-2 mağlup oldu. Beşiktaş'ın gollerini, Cemal Azad Demir ile Emirhan İlkhan kaydetti. (BJK spor haberleri)

UEFA Gençlik Ligi C grubu ilk maçında Beşiktaş, Borussia Dortmund'a 3-2 mağlup oldu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Almanya temsilcisi 2-1 önde tamamladı.

Beşiktaş'ın gollerini penaltıdan Cemal Azad Demir ile Emirhan İlkhan kaydetti.


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