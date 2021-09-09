Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde sakatlığı bulunan Alex Teixeira, A Spor'a yaptığı özel açıklamada son durumu hakkında bilgi verdi. Peki, Alex Teixeira, Yeni Malatyaspor maçında oynayacak mı?

2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan ve bu sezon 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira ile Josef de Souza A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Alex Teixeira sakatlığının sorulması üzerine, "Dün takımla antrenmalara başladım ama ben hazırım. Hocanın kararını bekleyeceğim." ifadelerini kullandı.

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