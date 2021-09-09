09 Eylül 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Son dakika Beşiktaş haberleri: Alex Teixeira'dan sakatlık açıklaması! Yeni Malatyaspor maçında oynayacak mı? | BJK haberleri
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde sakatlığı bulunan Alex Teixeira, A Spor'a yaptığı özel açıklamada son durumu hakkında bilgi verdi. Peki, Alex Teixeira, Yeni Malatyaspor maçında oynayacak mı?
2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan ve bu sezon 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira ile Josef de Souza A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Alex Teixeira sakatlığının sorulması üzerine, "Dün takımla antrenmalara başladım ama ben hazırım. Hocanın kararını bekleyeceğim." ifadelerini kullandı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası