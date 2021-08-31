31 Ağustos 2021, Salı
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Son dakika transfer haberi: İtalyan gazeteci açıkladı! Beşiktaş Galatasaray'ın da istediği Gedson Fernandes ile anlaşmaya vardı
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray ile kiralık olarak anlaşan Gedson Fernandes'in yeni takımı belli oluyor. İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin verdiği habere göre, Beşiktaş, ezeli rakibine transfer çalımı atarak yıldız futbolcuyla anlaşma sağladı. Siyah beyazlıların Benfica ile görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre Beşiktaş, Galatasaray'ın de peşinde olduğu Gedson Fernandes transferinde mutlu sona ulaştı.
Anlaşma detaylarının yakın zamanda açıklanması bekleniyor.
İŞTE O PAYLAŞIM:
🚨💣🦅 As anticipated 10 days ago, #Besiktas and #GedsonFernandes reached an agreement on personal terms. Contacts with #Benfica have been going on for weeks, some transfer formula details are missing: today the 🇹🇷 club will try the final assault. 🐓⚽️ #Calciomercato #Transfers— Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 31, 2021
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