31 Ağustos 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: İtalyan gazeteci açıkladı! Beşiktaş Galatasaray'ın da istediği Gedson Fernandes ile anlaşmaya vardı

Süper Lig devi Gedson transferini bitiriyor!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 Giriş Tarihi: 31.08.2021

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray ile kiralık olarak anlaşan Gedson Fernandes'in yeni takımı belli oluyor. İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin verdiği habere göre, Beşiktaş, ezeli rakibine transfer çalımı atarak yıldız futbolcuyla anlaşma sağladı. Siyah beyazlıların Benfica ile görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre Beşiktaş, Galatasaray'ın de peşinde olduğu Gedson Fernandes transferinde mutlu sona ulaştı.

Anlaşma detaylarının yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

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