Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, yaz transfer döneminde önemli oyuncuları kadrolarına kattı. Birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan siyah beyazlıların, en önemli transferi ise dünya yıldızı Miralem Pjanic. 31 yaşındaki Bosnalı yıldız, İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncuyu taraftarlar coşkuyla karşıladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, yaz transfer döneminde önemli oyuncuları kadrolarına kattı. Birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan siyah beyazlıların, en önemli transferi ise dünya yıldızı Miralem Pjanic. 31 yaşındaki Bosnalı yıldız, İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncuyu taraftarlar coşkuyla karşıladı.

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