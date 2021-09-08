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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic İstanbul'a geldi!

Pjanic İstanbul’da! İşte ilk görüntüler...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 Giriş Tarihi: 08.09.2021

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, yaz transfer döneminde önemli oyuncuları kadrolarına kattı. Birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan siyah beyazlıların, en önemli transferi ise dünya yıldızı Miralem Pjanic. 31 yaşındaki Bosnalı yıldız, İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncuyu taraftarlar coşkuyla karşıladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, yaz transfer döneminde önemli oyuncuları kadrolarına kattı. Birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan siyah beyazlıların, en önemli transferi ise dünya yıldızı Miralem Pjanic. 31 yaşındaki Bosnalı yıldız, İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncuyu taraftarlar coşkuyla karşıladı.

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Pjanic İstanbul'a geldi!

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