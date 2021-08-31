Beşiktaş'ta N'Sakala idmana çıktı

Siyah-beyazlı takımda N'Sakala sahalara geri döndü. Gaziantep FK ile oynanan müsabakada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan tecrübeli sol bek, dünkü antrenmanlarda takımla birlikte çalıştı.

Siyah-beyazlı takımda N'Sakala sahalara geri döndü. Gaziantep FK ile oynanan müsabakada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan tecrübeli sol bek, dünkü antrenmanlarda takımla birlikte çalıştı. Rahatsızlığı sonrası bir süre Gaziantep'te tedavi gören N'Sakala, takımdan sonra İstanbul'a dönmüştü. Oyuncunun idmanda keyifli olması dikkatlerden kaçmadı.

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