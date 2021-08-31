31 Ağustos 2021, Salı
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Beşiktaş'tan Samuel Umtiti hamlesi! İşte sunulan teklif | Son dakika transfer haberleri
Beşiktaş'ta gündem stoper transferine çevrildi. Siyah-beyazlılar, Vida ve Welinton'ın yanına güçlü bir stoper transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuya göre Beşiktaş, Barcelona'nın Fransız yıldızı Samuel Umtiti'yi transfer etmek için harekete geçti. İşte son detaylar... (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ta Samuel Umtiti sesleri... Siyah-Beyazlılar, Vida ve Welinton'ın yanına güçlü bir stoper transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Takvim'in haberine göre Teknik Direktör Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çok maç oynayacakları için kadronun geniş olmasını istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, kaliteli bir stoper alınması için yönetime büyük bir sakkı yaptı ve bunun meyvesini de aldı... Siyah-Beyazlı Yönetim, Barcelona'nın Fransız yıldızı Samuel Umtiti'yi transfer etmek için harekete geçti. 27 yaşındaki Fransız yıldız geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda oynamak isterim" ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş Yönetimi de bu sözleri avantaja çevirerek transferi sonuçlandırmak isteyecek... Barcelona yıldız oyuncuyu 2016 yılında Fransız temsilcisi Lyon'dan 25 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. Umtiti'nin Barça ile sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.
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