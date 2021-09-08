08 Eylül 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Ronald Koeman'dan Beşiktaşlı Miralem Pjanic'e flaş yanıt!

Beşiktaş, yaz transfer döneminde bombayı patlatarak kadrosuna dünya yıldızı Miralem Pjanic'i katmıştı. Bosna Hersekli futbolcu, İspanyol devi Barcelona'dan ayrılmasının ardından teknik direktör Ronald Koeman'ı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Hollandalı teknik adamdan Pjanic'e flaş bir cevap geldi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Ronald Koeman’dan Beşiktaşlı Miralem Pjanic’e flaş yanıt!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 Giriş Tarihi: 08.09.2021

Barcelona Teknik Direketörü Ronald Koeman, Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic'in kendisi hakkında söylediği açıklamalara cevap verdi. Boşnak yıldız, yaptığı açıklamada Koeman'nın kendisine saygısızlık yaptığını söylemişti.

Son dakika spor haberi: Ronald Koeman’dan Beşiktaşlı Miralem Pjanic’e flaş yanıt!

Pjanic, "Koeman bana saygısızlık etti. Benimle hiç iletişim kurmuyordu. Ben çok fazla itiraz eden biri değilim ama her konunun bana açıklanmasını tercih ederim. Maaşımı düşürüp Beşiktaş'a gittim. Çünkü futbolu seviyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika spor haberi: Ronald Koeman’dan Beşiktaşlı Miralem Pjanic’e flaş yanıt!

İspanyol basınına konuşan Ronald Koeman, "Pjanic, diğer orta saha oyuncularıyla girdiği rekabeti kaybetti. Hepsi bu. Ona iyi şanslar diliyorum. Denedik ve ondan daha iyi oyuncular olduğunu gördük." dedi.

Son dakika spor haberi: Ronald Koeman’dan Beşiktaşlı Miralem Pjanic’e flaş yanıt!

"PJANIC HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR"

Koeman, "Pjanic sanırım hayal kırıklığı yaşıyor. Bizim oyun anlayışımızda diğer oyuncularla rekabette geride kaldı. Artık Barcelona'nın futbolcusu olmadığı için onunla ilgili konuşmamayı tercih ediyorum." diye konuştu.

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