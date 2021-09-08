08 Eylül 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta yeni transferler Alex Teixeira ve Umut Meraş'tan kötü haber! Yeni Malatyaspor maçında...

Kartal’a yeni transferlerden kötü haber!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.09.2021

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapan Beşiktaş, bu başarısını bu sezon da devam ettirmek istiyor. Siyah beyazlılar, yeni sezon planlamaları doğrultusunda ise kadrosuna önemli isimleri kattı. Kara Kartal'a yeni transferlerden Alex Teixeira ve Umut Meraş'tan kötü haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, ligin 4. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılara bu maç öncesinde 2 yeni transferden kötü haber geldi. Yeni Malatyaspor maçında A Milli Takım kampında sakatlanan Umut Meraş ile Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Alex Teixeira forma giyemeyecek.

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