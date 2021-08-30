Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Alex Teixeira'ya büyük övgü! "Çok can yakacak"
Beşiktaş'ta, Karagümrük maçında müthiş bir golle galibiyeti getiren Alex Teixeira’yı taraftarlar yere göğe sığdıramadı. Siyah beyazlılar, maç sonu tribünlere üçlü çektiren ve bu durumu "Hayatım boyunca unutmayacağım" diyerek açıklayan 31 yaşındaki sambacı için methiyeler dizdi. İşte o yorumlar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
İkinci kez Beşiktaş forması giydiği Karagümrük karşılaşmasında 3 puanı getiren golü atan Alex Teixeira, siyah-beyazlı taraftarların daha şimdiden gönlünü fethetti. Beşiktaşlılar, maç sonu tribünlere üçlü çektiren ve bu durumu "Hayatım boyunca unutmayacağım" diyerek açıklayan 31 yaşındaki sambacı için methiyeler dizdi.
İşte o yorumlardan bazıları: "Takımında Alex Teixeira'sı olanlara selam olsun", "İyi geceler Teixeira tribünü", "Karagümrük'ü yakmışsın abim her yerde seni sordular", "alex teixeira öz abimmm", "Alex Teixeira'nın attığı gol, Türkiye'nin en iyi 10 numarasının kim olduğunu en iyi şekilde gösteriyor!", "Golü izle izle doyamıyoruz", "Çok can yakacak çok."
"DAHA HİÇBİR ŞEY GÖRMEDİN"
Fotomaç'ın haberine göre, şimdiden taraftarların sevgilisi olan Alex, röportajında dile getirdiği taraftara hayranlığını Josef ile de paylaştı. Sambacının "Gerçekten çok coşkulular. Tam bana anlattığın gibi" dediği, Joosef'in ise "Daha hiçbir şey görmedin. Tüm tribünler doluyken kulağın sağır olacak. Seni çok sevdiler" cevabını verdiği öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası