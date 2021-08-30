Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın yeni transferi Umut Meraş, sağlık kontrolünden geçti. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Detaylı kan tetkikleri yapılan Meraş; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı." ifadelerine yer verildi. (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın yeni transferi Umut Meraş, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Detaylı kan tetkikleri yapılan Meraş; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı." denildi.

Umut Meraş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mücadele etmeye hazır olduğunu kaydederek, "Şampiyon Beşiktaş camiasına, şanlı formaya, hayatını siyah beyaz renklere adamış büyük Beşiktaş taraftarına layık olabilmek adına terimin son damlasına kadar mücadele etmeye hazırım. Merhaba Beşiktaş." ifadelerini kullandı.

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