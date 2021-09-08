Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Batshuayi, Alex Teixeira ve Pjanic transferinde 3 gizli kahraman!

Transfer döneminde adından sadece Türkiye'de değil Dünya'da da söz ettiren Beşiktaş'ta, bu transferlerin yapılmasının ardında ise gizli kahramanlar yatıyor. Siyah beyazlıların kadrosuna kattığı Batshuayi için N'Koudou, Alex Teixeira için Josef de Souza ve Pjanic için de Tosic yönetici gibi çalıştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş transferde sadece Türkiye değil Avrupa çapında önemli işlere imza attı. Birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katıp "Şampiyonlar Ligi'ne hazırım" mesajı veren siyah-beyazlılarda transfer döneminde en az yöneticiler kadar emek veren isimler de dikkat çekti. Fotomaç'ın haberine göre; Siyah-beyazlılar Alex Teixeira, Michy Batshuayi ve Miralem Pjanic'i kadrosuna katarken, bu üç transferde de 'yakın dostlar' işi bitirdi.

TANITIMINDA ROL ALDI

Michy Batshuayi'nin etkin rol oynayan isim Kevin N'Koudou oldu. Yıldız futbolcu Beşiktaş'ın teklifinin ardından Marsilya'da birlikte oynadığı eski takım arkadaşını arayıp siyah-beyazlı kulüp hakkında olumlu ifadeler kullandı. Michy Batshuayi, ardından diğer teklifleri reddedip Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti. Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi için hazırlanan transfer tanıtım videosunda da rol aldı. Chelsea'de 6 milyon euro kazanan Batshuayi 3.15 milyon euro'ya Kartal oldu.

SAMBACI 7X24 GÖRÜŞTÜ

Alex Teixeira transferini yürüten isim ise adeta Josef de Souza'ydı... Brezilyalı futbolcu sürecin en başından itibaren vatandaşı ile temas kurup Beşiktaş'ı, Türkiye'yi ve takımı anlatıp Teixeira'yı ikna etmeye çalıştı. Sambacı'nın Al Ahli Kulübü ile yaptığı görüşmeler sırasında Teixeira'yı arayan Josef, Arabistan'da mı futbol oynamak yerine Şampiyonlar Ligi'ni tercih etmelisin diyerek arkadaşını ikna etti. Çin'de 12 milyon euro kazanan Teixieira, 2.5 milyon euro'ya Beşiktaş'ın oyuncusu oldu.

ÜMRANİYE'DE 10 SAAT KALDI

Sezonun en flaş transferinde ise arka planda sürpriz bir isim vardı. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, Miralem Pjanic transferinde büyük çaba sarf etti. Dusko Tosic, Boşnak yıldıza İstanbul'a kadar eşlik ederken, yönetim ile yapılan görüşmelerde de yer aldı. Yıllar önce ayrılmasına rağmen Beşiktaş'a hizmet etmeye devam eden Tosic, "Beşiktaş'a yardım ettiğim için mutluyum" ifadesini kullandı. Barça'da 6.5 milyon euro alan Pjanic sadece 2.75 milyon euro'ya Beşiktaşlı oldu.

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