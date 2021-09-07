07 Eylül 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup kararı!

Beşiktaş’ta flaş karar! Sözleşmesi...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 Giriş Tarihi: 07.09.2021

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 7 puan alan Beşiktaş, Miralem Pjanic takviyesi ile kadrosunu güçlendirmişti. Siyah beyazlılarda, gözler ayrılacak isimlere çevrildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Oğuzhan Özyakup ile Sivasspor ilgileniyordu. Kartal, Oğuzhan'ın takım bulamaması durumunda yıldız isimle sözleşmeyi feshedebilir. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş ile bir yıllık daha mukavelesi bulunan Özyakup takımda kalacak mı gidecek mi? Yeni takviyelerle birlikte forma şansı azalan ve zaten geçtiğimiz dönemlerde de istikrarsız bir gidişatı bulunan Oğuzhan tekliflere açık. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Transferin bitmesine sayılı günler kala şu ana kadar Süper Lig'den bir tek Demir Grup Sivasspor'un talip olduğu siyah beyazlı oyuncu da kararını vermiş değil.

Güncel piyasa değeri 1,8 milyon Euro olan orta sahanın durumunun bugün yarın netlik kazanması bekleniyor. Bir dönem Beşiktaş'taki performansıyla A Millî Takım'a da yükselen Oğuzhan Özyakup şimdilerde o günlerini de arar oldu.

Yönetim oyuncunun yıllık maliyetinden kurtulmak adına Oğuzhan ile yollarını ayırabilir.

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