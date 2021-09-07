Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup kararı!
Süper Lig'in ilk 3 haftasında 7 puan alan Beşiktaş, Miralem Pjanic takviyesi ile kadrosunu güçlendirmişti. Siyah beyazlılarda, gözler ayrılacak isimlere çevrildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Oğuzhan Özyakup ile Sivasspor ilgileniyordu. Kartal, Oğuzhan'ın takım bulamaması durumunda yıldız isimle sözleşmeyi feshedebilir. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş ile bir yıllık daha mukavelesi bulunan Özyakup takımda kalacak mı gidecek mi? Yeni takviyelerle birlikte forma şansı azalan ve zaten geçtiğimiz dönemlerde de istikrarsız bir gidişatı bulunan Oğuzhan tekliflere açık. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Transferin bitmesine sayılı günler kala şu ana kadar Süper Lig'den bir tek Demir Grup Sivasspor'un talip olduğu siyah beyazlı oyuncu da kararını vermiş değil.
Güncel piyasa değeri 1,8 milyon Euro olan orta sahanın durumunun bugün yarın netlik kazanması bekleniyor. Bir dönem Beşiktaş'taki performansıyla A Millî Takım'a da yükselen Oğuzhan Özyakup şimdilerde o günlerini de arar oldu.
Yönetim oyuncunun yıllık maliyetinden kurtulmak adına Oğuzhan ile yollarını ayırabilir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası