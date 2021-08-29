Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı ardından spor yazarları maçı böyle değerlendirdi! (BJK haberleri)
Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, yeni transferleriyle boy gösterisi yaptı. Ligin iddialı ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş, Alex Teixeira'nın attığı gol ile sahadan 1-0 galip ayrıldı. Spor yazarları maç ile ilgili sert ifadelerle değerlendirmede bulundu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
ERMAN TOROĞLU - EYYAMCI CÜNEYT
Karagümrük klasik arkada top yaparak çıkacaklar, rakibi üzerine çekip defansını eksik yakalayıp neticeye gitmek isteyecek… Fena da başlamadılar. 1 gol yediler, asisti yapan Karagümrüklü oyuncuydu, golü atan Beşiktaşlı. Aslında 90 dakika çok iyi futbol var mı, yok. Heyecanı yüksek bir maçtı ama kalite yoktu. Maalesef Türkiye'de futbol bundan sonra böyle.
Maçı Beşiktaş kazandı. Uzun süre 10 kişi oynadılar. Aslında 10 kişi kalan Beşiktaş, defansa ağırlık verince Karagümrük'ün oyun planı bozuldu. Çünkü onlar 11'e 11 oynarken, belli standartta oynuyordu. Beşiktaş eksilince Karagümrük bozuldu. Bu iş böyledir.
Öyle pozisyonlar yaşandı ki hakem Cüneyt Çakır, benzer pozisyonda faul verdi, daha ağırında diğerine vermedi. 90 dakika eyyam kokan bir maç yönetti her zaman olduğu gibi. İlk yarıda çok net bir pozisyon vardı. Welinton ceza sahası içinde eliyle oynadı. Haydi, babası eski hakem Cüneyt görmedi, VAR'daki babası eski hakem Hasan Ceylan'ın oğlu Hakan Ceylan nasıl görmedi de çağırmadı? Ülkede böyle aile boyu zincirleme götürüyorlar işi, herkes de seyrediyor.
Cüneyt Çakır'ın verdiği bazı kararlara kenardan Sergen Yalçın bile güldü. Acaba Welinton'un yaptığını rakibi yapsaydı iş ne olurdu? Bu işler Türkiye'de böyle. Almanya'da Gelsenkirchen var ya biz de "yersen kirşen!" İlk yarı sahada biraz futbol, heyecan vardı. İkinci yarı o yoktu. Kör dövüşü izledik. Ama bakıyorum seyirci mutlu. Onun için de Kıbrıs Rum Kesimi önümüze geçiyor. Seneye şampiyon olan takımımız Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak…
SİNAN VARDAR - SÜPER LİG'İN ÇOK ÜSTÜNDE
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın dün korkusuzca Alex Teixeira ve Batshuayi'yi ilk 11'de sahaya sürdü. Burada hocanın zekasına ve cesaretine saygı duymak gerekir. Yeni transferlerin oyuna katılmasıyla yaşanan sistem değişikliği Josef ve Salih'i olumsuz etkilese de siyah beyazlı takım; hücum gücü adına çok olumlu sinyaller verdi. Yepyeni takıma gelmek zordur ama Alex Teixeira ve Batshuayi Süper Ligi'in çok çok üstünde. Teixeira attığı golde klasını gösterirken Batshuayi hızı, isteği ve sürekli gol kovalayan bitmez tükenmez enerjisiyle büyük transfer olduğunu gözler önüne serdi. Bu ikili; bilhassa Şampiyonlar Ligi'nde bu ikili rakiplerin korkulu rüyası olur.
Tabii burada Rachid Ghezzal'in harika paslarını es geçmeyelim. Sihirbaz Ghezzal bıraktığı yerden devam edeceğinin sinyallerini verdi. Salih'in futbol hayatında ilk defa kırmızı kart görmesi nedeniyle son 40 dakikada top belki rakipteydi ama pozisyon üstünlüğü yine Kartal'daydı. Ersin rakip kontrataklarında zamanında çıkışlarıyla kalesinde güven verirken, Rıdvan ve oyuna sonradan giren Necip görevlerini eksiksiz yerine getiren isimlerdi.
Beşiktaş'ta Rosier'in forma aşkıyla mücadelesi Vida'nın hem savunma hem de hucümdaki çabası taraftarın da haklı alkışını aldı. Türk futbol tarihinin en eyyamcı hakemi Cüneyt Çakır'ı ben eleştirmekten bıktım ama o kötü maç yönetmekten bıkmadı. Üç sezon önce Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Vida'ya yapılan kündeyi görmezden gelmesinin ardından benim için bitmişti. Dün, Jimmy Durmaz'ı ikinci sarı karttan atmaması rezalet ötesiydi. Çakır'ın hakemliği Türk futboluna büyük zarar veriyor.
TURGAY DEMİR - ALEX DE SOUZA!
Alex De Souza'ya doyamamıştık… Alex Teixeira bize onu sık sık hatırlatacak gibi. Adeta ceza sahası dışından "penaltı" attı, öyle plase gönderdi ki Viviano kımıldayamadı… Geceyi aydınlatan havai fişek gibiydi… Batshuayi başka bir alem… Hareketli, hızlı, çabuk… Dönüyor vuruyor, buluyor vuruyor, sürüyor vuruyor… Biri direkten döndü, ötekini kaleci çıkardı, ofsayta takıldı v.s… Olsun sezon boyu çok atacaktır… Beşiktaşlılar artık Şampiyonlar Ligi için artık çok daha güzel hayaller kurabilirler… Kartal maçın genelinde kendi oyununu rakibine kabul ettirdi.
Ghezzal'ın her fırsatta oyunun yönünü değiştirmesi, Batsuhuayi'ye attığı harika pas, Roiser'in bindirmeleri gecenin güzelliklerindendi. Karagümrük'ün kendi sahasında paslaşmalarına presle karşılık veren Beşiktaş'ın planı Salih kırmızı kart görünce bozuldu. Hemen belirtelim Salih'in ikinci kartı çok net ve doğru ama birincisi kesinlikle yanlıştı.
Hakemlerimiz ilk kartları çok kolay gösteriyorlar. Bunu Karagümrüklü oyuncuların gördükleri ilk kartlar için de söyleyebilirim. Sonuç olarak kazanmak önemliydi. İstanbul'daki hava sıcaklığı ve nem malum, bu şartlarda yaklaşık bir yarıyı on kişi oynamak hiç kolay değil. Dolayısıyla bu şartlarda kazanmak önemliydi.
DİKKAT: TFF'nin sekiz yabancı, üç yerli kuralı KIRMIZI kart durumlarında yoruma muhtaç, Böyle olmamalı… Yerli kırmızı görünce sahada iki yerli oyuncu kalmasının sorun olmadığı açıkça belirtilmeli. Yarın sıkıntı olur.
REHA KAPSAL - HİSSETTİRMEDİ
Beşiktaş Karagümrük karşısında ön alan baskısıyla başladı. Tabii ki bunun da nedeni İtalyan teknik adam Farioli geldikten sonra topa sahip olarak oynatma felsefesiydi. Beşiktaş bu karşı presi ilk yarı zaman zaman iyi yaparak, hatta oyunun başında da kazandığı topla Batshuayi net bir fırsatı harcadı. Bundan sonraki dakikalarda Beşiktaş'ın temposu düşmeye başladığında da Alex Teixeira devreye girdi, attığı akıl dolu golle Beşiktaş'ı öne geçirdi.
Oyuncu özelliği olarak tekniği, oyun görüşü, topla driplingle bire birde adam eksiltmesi, dikine oyunu öne çıkıyor. Bir de Batshuayi ile oyunun omurgasında oynayan ikili olarak biraz da uyumlu olurlarsa Beşiktaş, bu isimler sayesinde goller üretebilir. Salih'in temposunu artırması gerek. Zaten ikili mücadeleye girme ve top kazanma becerisi düşük bir oyuncu. Gereksiz ve onun alışık olmadığı bir müdahale tarzıyla kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Larin'in de performansının daha üst seviyeye çıkması lazım. Sağ koridordaki Rosier-Ghezzal iş birliğinde özellikle Ghezzal fiziksel olarak performansını yukarı çekmeli.
İlk yarıyı Beşiktaş domine ederken kalesinde de Karagümrük'e iki pozisyon verdi. İyi oynayıp pozisyon ürettiği dakikalarda savunmada yerleşim hataları yapması dikkat çekti. İkinci yarı Salih'in de erken atılmasıyla 10 kişi kalan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Teixeira-Necip değişikliğiyle saha içinde skoru kontrol etmeyi hedefledi, diziliş olarak 4-4-1'i tercih etti. Rakibine kendi yarı alanında oyunu kabul eden defansif anlayışıyla da Karagümrük'e net pozisyon vermediği gibi 3 tane de gol pozisyonundan yararlanamadı.
80. dakikalarda rakip yarı alanda oynayıp, alan boşaltan Karagümrük savunmasına karşı N'Koudou ve Gökhan hamlesi olabilirdi. Çünkü oyuncular arasında açık alana hücum edecek hızlı ve rakip arkasına koşu yapabilecek oyuncu kanatlarda yoktu. Sezon başı olması ve fiziksel olarak da yüzde 100 olmamasına rağmen Beşiktaş, ilk yarı oyunu zaten domine etmişti. Rakibine üstünlük kurdu. Bunu ikinci devrenin başında eksik kalıp, uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen rakibine pozisyon verdi. Beşiktaş, pozisyonlara girerek sayısal olarak sahada tam olmamasına rağmen oyun olarak ve yaptığı iyi mücadeleyle bu eksikliği 'hissettirmeden' hak ettiği 3 puanı almasını bildi.
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