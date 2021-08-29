Cüneyt Çakır'ın verdiği bazı kararlara kenardan Sergen Yalçın bile güldü. Acaba Welinton'un yaptığını rakibi yapsaydı iş ne olurdu? Bu işler Türkiye'de böyle. Almanya'da Gelsenkirchen var ya biz de "yersen kirşen!" İlk yarı sahada biraz futbol, heyecan vardı. İkinci yarı o yoktu. Kör dövüşü izledik. Ama bakıyorum seyirci mutlu. Onun için de Kıbrıs Rum Kesimi önümüze geçiyor. Seneye şampiyon olan takımımız Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak…