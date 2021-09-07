07 Eylül 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Hollanda - Türkiye maçı öncesinde Rafael van der Vaart'tan Beşiktaş itirafı!

Van der Vaart’tan Beşiktaş itirafı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.09.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ımız, Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde Hollanda'nın efsane futbolcularından Rafael van der Vaart açıklamalarda bulundu. Eski futbolcu, "Hamburg'da oynadığım dönemde Beşiktaş beni istedi" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Rafael van der Vaart, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Rafael van der Vaart, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Artık futbolu bıraktım, kilo da aldım. Türkiye'ye futbol oynamaya gelemem. Hamburg'da oynarken, Beşiktaş beni istemişti. Beşiktaş'a transferim an meselesiydi ama olmadı." dedi.

Hakan Çalhanoğlu ile Hamburg günlerinden bahseden Rafael van der Vaart "Hakan Çalhanoğlu ile oynadım, o zamanlar 18 yaşındaydı. İnanılmaz şutları var. Hamburg'da 18 yaşında benden frikik için izin istemişti. Oldukça yetenekli ve iyi futbolcu" ifadelerini kullandı.

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