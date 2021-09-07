Son dakika spor haberi: Beşiktaş kapıları kapattı! Evindeki son 22 maçın 12'sinde Kartal gol yemedi
Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğa ulaşmak isteyen Beşiktaş, dikkat çeken bir istatistikle öne çıktı. Siyah beyazlılar, evinde oynadığı son 22 maçın 12'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, sezona evinde aldığı 3 maçta topladığı 7 puanla giriş yaparken savunmadaki başarı dikkat çekmişti. İlk 3 maçta gol yemeyen siyahbeyazlılar, özellikle iç sahadaki maçlarda geçtiğimiz sezondan bu yana savunmada dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Dolmabahçe'de geçen sezondan bu yana oynanan 22 lig maçı göz önüne alındığında Kartal, 12'sinde gol yemedi. Bu süreçte kalesinde sadece 14 gol gören Beşiktaş, rakip fileleri ise 52 kez havalandırdı. Kartal bu sezonki 2 maçta rakiplerine gol izni vermezken geçen sezon çok başarılı bir seriye imza atmıştı. Kara Kartal, Kasımpaşa, Erzurum, Sivas, Rize ve G.Saray maçlarında üst üste 5 kez gol yemeden galibiyete ulaştı. Siyahbeyazlılar, ayrıca Sergen Yalçın yönetiminde iç sahada rakiplerinden ikiden fazla gol yemedi.
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