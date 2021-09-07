Beşiktaş'ın Barcelona'dan kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Miralem Pjanic, bu sezon takımda önemli sorumluluklar üstlenecek. Yıldız futbolcunun sorumluluklarından birisi de duran toplar olacak. Pjanic, Beşiktaş'ta frikikleri kullanacak.

Beşiktaş'ta friklerinin yeni sahibi Pjanic olacak gibi. Göz kamaştırıcı istatistiklerle adeta "Ben frikik ustasıyım" diyen Pjanic, bu kulvarda Messi'yi bile solladı. 2011/12'den bu yana Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla frikik golü atan oyuncu olan Pjanic'in gol yüzdesi de oldukça fazla. Boşnak futbolcu, kullandığı frikiklerin %11.8'ini gol yaptı (16/136).

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ