Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, transferde de adından oldukça fazla söz ettirdi. Siyah beyazlılar, son olarak Barcelona'dan Miralem Pjanic'i kadrosuna kattı. Transferlere devam edecek olan Kartal için, Fransız basınından flaş bir iddia geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Miralem Pjanic transferiyle Avrupa'da ses getiren Beşiktaş için bir transfer iddiası da Fransa'dan geldi.

Haberlere göre Bayern Münih'te forma şansı bulmakta zorlanan Fransız sağ bek Bouna Sarr için Beşiktaş girişimlerini sıklaştırdı.

"29 yaşındaki futbolcu için Lille de devreye girmiş fakat Bouna Sarr Fransa'ya dönmeyi reddetti. Siyah-beyazlılar yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor" ifadelerine yer verildi.

BOUNA SARR KİMDİR?

31 Ocak 1992 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya gelen Bouna Sarr, futbola Gerland altyapısında başladı. Olympique Lyon ve Metz altyapılarında da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 2015 yılında Metz'den 2 milyon Euro karşılığında Marsilya'ya transfer oldu.

Beş sezon boyunca Fransız ekibinin formasını terleten Sarr, geçtiğimiz sezon başında 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e gönderildi. Bu sezon Alman deviyle 4 maça çıkan ve 1 asisti bulunan Gine asıllı Fransız futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Bouna Sarr'ın güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.

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