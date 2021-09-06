06 Eylül 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Miralem Pjanic transferinin perde arkası ortaya çıktı! Sergen Yalçın...

Pjanic transferinin perde arkası ortaya çıktı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.09.2021

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan siyah beyazlılar, transferde de adından söz ettirmeyi başardı. Son olarak Barcelona'dan Miralem Pjanic'i kadrosuna katan Kartal'da, bu transferin perde arkası da ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic transferinin hikayesi ortaya çıktı... Teknik direktör Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde grupların belli olmasının ardından yönetimden üst düzey bir orta saha transferi istedi.

Fotomaç'ın haberine göre; Yalçın'ın yönetimle yaptığı toplantıda, "Atiba'nın ilerleyen yaşından dolayı yoğun tempoyu kaldırması çok zor. Üst düzey maçlar bizi bekliyor. Oğuzhan ve Salih de istediğim seviyede değil. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak istiyorsak, orta sahada Josef ve Teixeira'nın işini kolaylaştıracak, iyi top yapan, hücuma katkı veren bir oyuncu almalıyız" dediği öğrenildi.

Yönetim de bu talep doğrultusunda Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin kadrolarında düşünmediği üst düzey orta saha oyuncularını araştırdı. Yalçın'ın kriterlerine uyduğu için Pjanic'te karar kılındı. Bosna Hersekli oyuncunun maliyetinin de uygun olması transferin önünü açtı.

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