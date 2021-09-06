06 Eylül 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'a Sivasspor talip oldu!

Oğuzhan’a Süper Lig’den talip!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.09.2021

Yaptığı transferlerle dikkat çeken Beşiktaş'ta, takviyelerin ardından ilk 11'de forma giymesi beklenmeyen Oğuzhan Özyakup'a Sivasspor talip oldu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın gözünden düşen Oğuzhan Özyakup için Demir Grup Sivasspor devreye girdi.

Akşam'ın haberine göre Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu takımda görmeyi çok istiyor. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor.

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