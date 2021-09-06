Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'a Sivasspor talip oldu!

Transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Beşiktaş, 2007 doğumlu Enes Cinemre'yi de renklerine bağladı. Genç oyuncunun babası Murat Cinemre açıklamalarda bulundu ve oğlunu Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da istediğini kaydetti. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)