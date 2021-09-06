Son dakika transfer haberi: Beşiktaş stoper bombasını patlatıyor! David Luiz'e sözleşme teklif edildi
Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle adından oldukça söz ettiren Beşiktaş, bir bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talimatları doğrultusunda savunma bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, Brezilyalı stoper David Luiz için kolları sıvadı. Kara Kartal, yıldız oyuncu için teklifini yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Yıldız transferlerini patlatarak Avrupa dahil büyük sansasyon yaratan Beşiktaş için bir dünya yıldızı daha gündeme geldi. İddianın sahibi ise İngiliz medyası oldu... Tribalfootball. com adlı internet sitesi, son olarak Pjanic'i kadrosuna katan siyah-beyazların son bombasının Brezilyalı stoper David Luiz olacağını ileri sürdü.
Fotomaç'ın derlediği habere göre Beşiktaş, Arsenal ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan 34 yaşındaki savunmacı ile temasa geçti. Hatta oyuncuya 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.
CHELSEA'DE PARLAMIŞTI
Luiz'in transferde son günlere girilirken hala bir cevap vermediğinin altı çizildi ve "Büyük transferler yapan İstanbul ekibi yeni rotası olabilir" yorumu yapıldı. Beşiktaş'ın ne kadarlık bir ücret önerdiği bilgisi ise paylaşılmadı.
Haberde ayrıca Marsilya, Lazio ve Flamengo'nun da tecrübeli stoperle ilgilendiği belirtilirken, Fransız ekibinin teknik direktörü Jorge Sampaoli'nin de Luiz'i kadrosunda görmeyi çok istediği kaydedildi. Kariyerindeki büyük patlamayı Chelsea'de yapan Luiz, burada gösterdiği performans sonrası 2014-15 sezonu başında 49.5 milyon euro'ya PSG'ye transfer olmuştu.
ADANA DEMİR'İ REDDETMİŞTİ
David Luiz ile bu dönemde ilginen tek Türk ekibi Beşikta değil. Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor da transfer döneminin başlarında Brezilyalı futbolcuya teklif götürmüştü. 34 yaşındaki yıldızla bir süre görüşmeler devam etmişti. Ancak Adana Demirspor başkanı Murat Sancak, yaptığı açıklamada 34 yaşındaki stoperle anlaşma sağlayamadıklarını söylemişti.
Profesyonel kulüp kariyeri boyunca toplamda 540 resmi mücadeleye çıkan David Luiz, bu periyotta 36 gol atarken, 26 da asist yaptı ve toplamda 62 gole direkt olarak katkı sağladı. Brezilya Milli takımında da 56 karşılaşmada forma şansı bulan Luiz, 3 kez de rakip fileleri havalandırdı.
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