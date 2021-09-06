Son dakika transfer haberi: Beşiktaş stoper bombasını patlatıyor! David Luiz’e sözleşme teklif edildi

Profesyonel kulüp kariyeri boyunca toplamda 540 resmi mücadeleye çıkan David Luiz, bu periyotta 36 gol atarken, 26 da asist yaptı ve toplamda 62 gole direkt olarak katkı sağladı. Brezilya Milli takımında da 56 karşılaşmada forma şansı bulan Luiz, 3 kez de rakip fileleri havalandırdı.

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