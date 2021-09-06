Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan futbolculara gözdağı!
2021-2022 sezonu 1. transfer ve tescil döneminde yaptığı takviyelerle adından söz ettiren ve yıldız oyuncuları kadrosuna katan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, oyunculara gözdağı verdi. Deneyimli teknik adam, "İsimlere değil performansa bakarım" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Alex Teixeira ve Michy Batshuayi'den sonra Miralem Pjanic'i de alarak kadrosundaki dünyaca ünlü yıldızlara bir yenisini ekleyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yapılan flaş transferler ve ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Yönetimin olağanüstü işler yaparak kimsenin tahmin edemeyeceği oyuncuları getirdiğini belirten Yalçın, "Bu sene aramıza yeni katılan Alex Teixeira, Batshuayi, Salih, Kenan, Can, Umut Meraş, Mert Günok ve Pjanic'in bize büyük güç katacağına inanıyorum. Geçen yıldan daha geniş bir kadroya sahip olduk. Her biri farklı özelliklere sahip, marka olmuş futbolcular transfer ettik. Ancak benim için isimler değil, performanslar önemlidir. Beşiktaş'a o gün kim daha faydalı olacaksa, onu oynatacağız" dedi. Futbolcunun yeteneği kadar kulübe ve camiaya uyumunun da önemli olduğunu vurgulayan Yalçın, geçen sezon kazanılan şampiyonlukta takım içindeki arkadaşlığın ve dayanışmanın büyük rol oynadığını ifade etti.
Zirve yarışındaki olası rakipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da iyi transferler yaptığını ifade eden Yalçın, "Bu sezon Süper Lig daha keyifli ve zorlu geçecek. Çünkü takım kaliteli futbolcular aldılar. Her zaman söylediğim gibi; beni rakipler değil Beşiktaş ilgilendirir. Bu sene Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olmamız bize yeni bir misyon yüklüyor. Süper Lig'den daha çok, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı skorlar elde ederek Avrupa'daki ülke puanımızı yükseltmek" diye konuştu.
Hürriyet'in haberine göre Sergen Yalçın, özellikle Devler Ligi'nde başarılı olabilmek için geçen sezonlardan çok daha sıkı çalışmak zorunda olduklarını belirterek, "Hedeflerimize ulaşacak gücümüz var ama her şeyden önemlisi çok çalışmak zorundayız. Beşiktaş Teknik Direktörlüğü'ne ilk geldiğim gün de söylemiştim; hedefimiz her zaman futbol kalitesini artırmak ve Avrupa'da Beşiktaş'ın ismini gururla duyurmak. Çünkü bu camia her şeyin en güzelini, en iyisini hak ediyor" ifadelerini kullandı.
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