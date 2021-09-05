Son dakika transfer haberleri: Flaş transfer iddiası! Bayern Münih'in yıldızı Bouna Sarr Beşiktaş'a...
Transfer döneminde kadrosuna birçok isim katan Beşiktaş, son olarak Barcelona'dan Miralem Pjanic'i kiraladığını açıkladı ve adından söz ettirdi. Her ne kadar siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi bu hamleden sonra, "Transferi noktaladık. Hem ligde hem Avrupa'da başarılı olacak bir kadro kurduğumuzu düşünüyoruz." dese de Almanya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Habere göre Beşiktaş, Bayern Münih'te forma giyen Bouna Sarr'la anlaşmak üzere. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi klasında bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürdü.
Siyah-beyazlılar 11 futbolcuyu renklerine bağlarken, teknik direktör Sergen Yalçın'a bol alternatifli bir kadro kuruldu.
Son olarak Barcelona'dan 1 yıllığına kiralık olarak Miralem Pjanic'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, "Pjanic kulübümüze hayırlı uğurlu olsun. Pjanic'i birkaç dakika kala UEFA listesine eklettik. Transferi noktaladık. Hem ligde hem Avrupa'da başarılı olacak bir kadro kurduğumuzu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
ALMAN BASININDAN FLAŞ İDDİA!
Fakat Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Beşiktaş, Bayern Münih'le 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Bouna Sarr için Alman kulübüyle temasa geçti.
KİRALIK GELECEK
İddiaya göre Kara Kartal, 29 yaşındaki oyuncunun kiralanması konusunda anlaşmaya varmak üzere. Fransız yıldızın Bavyera ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
BOUNA SARR KİMDİR?
31 Ocak 1992 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya gelen Bouna Sarr, futbola Gerland altyapısında başladı. Olympique Lyon ve Metz altyapılarında da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 2015 yılında Metz'den 2 milyon Euro karşılığında Marsilya'ya transfer oldu.
Beş sezon boyunca Fransız ekibinin formasını terleten Sarr, geçtiğimiz sezon başında 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e gönderildi. Bu sezon Alman deviyle 4 maça çıkan ve 1 asisti bulunan Gine asıllı Fransız futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Bouna Sarr'ın güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.
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