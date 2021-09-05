Son dakika transfer haberleri: Flaş transfer iddiası! Bayern Münih’in yıldızı Bouna Sarr Beşiktaş’a...

Beş sezon boyunca Fransız ekibinin formasını terleten Sarr, geçtiğimiz sezon başında 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e gönderildi. Bu sezon Alman deviyle 4 maça çıkan ve 1 asisti bulunan Gine asıllı Fransız futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Bouna Sarr'ın güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.

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