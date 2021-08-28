28 Ağustos 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberleri: Teixeira hava kattı

Teixeira hava kattı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.08.2021

İtalya'dan Tuttomercato, Şampiyonlar Ligi grupları ile ilgili geniş analizler yaparken Beşiktaş'tan da bahsetti. Teixeira'nın Beşiktaş'a hava kattığı ve Batshuayi'nin de çıkış aradığı ifade edilirken, ayrıca Mert Günok'un Ersin Destanoğlu'nun bulunduğu mevkiye transfer edildiği ve İtalya'da Roma ile Empoli takımlarında forma giyen Salih Uçan'ın da büyük bir şans elde ettiği yazıldı.

İtalya'dan Tuttomercato, Şampiyonlar Ligi grupları ile ilgili geniş analizler yaparken Beşiktaş'tan da bahsetti. Teixeira'nın Beşiktaş'a hava kattığı ve Batshuayi'nin de çıkış aradığı ifade edilirken, ayrıca Mert Günok'un Ersin Destanoğlu'nun bulunduğu mevkiye transfer edildiği ve İtalya'da Roma ile Empoli takımlarında forma giyen Salih Uçan'ın da büyük bir şans elde ettiği yazıldı.
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