27 Ağustos 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Icrypex Isaiah Whitehead'i transfer etti

Beşiktaş’ta transfer! ABD’li oyuncu...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.08.2021

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Isaiah Whitehead'i transfer ettiğini duyurdu. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Isaiah Whitehead'i transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde NBA ekiplerinden Brooklyn Nets forması da giyen Isaiah Whitehead, geride kalan sezonu Karadağ ekibi KK Mornar Bar'da geçirdi.

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