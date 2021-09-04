Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic ve doktoru arasında güldüren sohbet!
Transfer döneminde son olarak Barcelona'dan kiralık olarak Miralem Pjanic'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta, doktorla Boşnak yıldız arasında güldüren bir diyalog yaşandığı ortaya çıktı. İşte o sohbet... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Transferi yetiştirmeye çalışan Beşiktaş İstanbul'a iner inmez Pjanic'i sağlık kontrolünden geçirdi.
Hastanede ise kahkaha tufanı koptu. Gece geldiği sağlık kontrolünde görevli doktor doğum yerini sorarken, dünyaca ünlü yıldız Bosna Hersek şehri olan "Tuzla" yanıtını verdi.
Doktorun heyecanla "Ben de Tuzla'da oturuyorum" demesi üzerine kahkaha koptu. Pjanic gülerek "Hangi Tuzla?" yanıtını verdi. Görevli ise "Pendik'ten sonraki Tuzla" derken, Pjanic ise "Fark etmez, bize her yer Tuzla. Ama benimki Bosna Hersek'te" ifadelerini kullandı.
Bununla beraber Roma'dan takım arkadaşı Salih Uçan'ı çok sevdiğini belirten Pjanic "Kader bizi tekrar buluşturdu. Salih teknik ve çok yetenekli oyuncu. Artık beraber oynayacağız. Beşiktaş'ta" dedi.
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