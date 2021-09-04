04 Eylül 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic ve doktoru arasında güldüren sohbet!

Pjanic ve doktoru arasında güldüren sohbet!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.09.2021

Transfer döneminde son olarak Barcelona'dan kiralık olarak Miralem Pjanic'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta, doktorla Boşnak yıldız arasında güldüren bir diyalog yaşandığı ortaya çıktı. İşte o sohbet... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Transferi yetiştirmeye çalışan Beşiktaş İstanbul'a iner inmez Pjanic'i sağlık kontrolünden geçirdi.

Hastanede ise kahkaha tufanı koptu. Gece geldiği sağlık kontrolünde görevli doktor doğum yerini sorarken, dünyaca ünlü yıldız Bosna Hersek şehri olan "Tuzla" yanıtını verdi.

Doktorun heyecanla "Ben de Tuzla'da oturuyorum" demesi üzerine kahkaha koptu. Pjanic gülerek "Hangi Tuzla?" yanıtını verdi. Görevli ise "Pendik'ten sonraki Tuzla" derken, Pjanic ise "Fark etmez, bize her yer Tuzla. Ama benimki Bosna Hersek'te" ifadelerini kullandı.

Bununla beraber Roma'dan takım arkadaşı Salih Uçan'ı çok sevdiğini belirten Pjanic "Kader bizi tekrar buluşturdu. Salih teknik ve çok yetenekli oyuncu. Artık beraber oynayacağız. Beşiktaş'ta" dedi.

Pjanic'in tek rakibi Messi! İşte o istatistik haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş’ın toplam borcu açıklandı! Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı!
Pjanic’in tek rakibi Messi! İşte o istatistik Pjanic'in tek rakibi Messi! İşte o istatistik
Beşiktaşlı yıldız için flaş sözler! Forma şansı azaldı Beşiktaşlı yıldız için flaş sözler! "Forma şansı azaldı"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör