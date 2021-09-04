Son dakika spor haberi: Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler! "Beşiktaş için hapis de yatarım"

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Ahmet Nur Çebi, birçok konu hakkında değerlendirme ve açıklamalar yaptı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Genel kurul ne isterse yapılır. Beşiktaş için gerekirse hapis yatarım." şeklinde konuştu. İşte o sözler...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Beşiktaş için gerekirse hapis de yatacağını söyleyen Çebi, "Cebimden 110 milyon koydum" dedi. İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

"Hayatımı Beşiktaş için ortaya koydum ve koymaya devam edeceğim. Son 10 yıllık raporu genel kurulda paylaşacağız. Genel kurul ne isterse yapılır. Beşiktaş için gerekirse hapis yatarım."

"Jaap Uilenberg, Sergen hocamızın hareketlerini gündeme getirmeye çalışmış! Gitsin Almanya'da konuşsun bakalım, sana bunu yaptırıyorlar mı?! MHK'ye sesleniyorum, böyle isim vererek açıklama yapamazsınız."

"İkaz ediyorum, bir kere daha yaparsanız, bu şekilde cevap vermeyeceğiz. Niyetleri belli, hakemleri baskı altına almak. Geçen sene de yaptılar, başaramadılar. Yine başaramayacaklar."

"Bütçeniz 65 milyon euro, limitiniz 30 milyon avro. Hala gönderemediğimiz futbolcularımız var. Adamın maliyeti 20 milyon euro olmuş, 'Gideceğim.' diyor, son gün gitmiyor. Sen buradan 4 milyon euro maaş alırken sana birisi 400 bin euro veriyor. Önce bir utan."

"Bir tanesi yazmış, 'Sihirbaz mısın?' diye. Elektrik ödenmiyordu, birden bire çalışanların maaşları ödenmeye başladı. Dalga geçiyor."

"Kardeşim çok basit. Cebimden 110 milyon koydum, ailemin geleceğinden de 675 milyon TL feragat ederek kulübü 1.5 sene ayakta tutmaya çalıştım. Altınız oyulmadı efendi, kendiniz gittiniz."

"Burası herkese açık, gelsin burada konuşsunlar. Trollere verecekleri parayı Beşiktaş'a versinler. Biz bu sene yine şampiyon olacağız arkadaşlar. Ben hiç kaybetmedim, kaybetseydim burada duramazdım."

"5 yıllık kontratlar var. Bu kontratları biz yapmadık. Borç artışını azaltmak ve kontrol etmek bizim birinci vazifemiz. Bunlar bitene kadar işimiz sıkıntılı ama bunları omuz omuza beraber aşacağız."

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