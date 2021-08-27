27 Ağustos 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Umut Meraş ile anlaşmaya vardı! | Son dakika transfer haberleri

Kartal transferi tamamladı! İşte bonservis bedeli
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 Giriş Tarihi: 27.08.2021

Beşiktaş uzun süredir gündeminde olan Umut Meraş ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar Le Havre ile 1 milyon euro ödeyecek. | Son dakika spor haberleri...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim ise Umut Meraş olmuştu. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da takımda görmek istediği oyuncu için Beşiktaş, Fransız ekibi Le Havre ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar Le Havre ile 1 milyon Euro karşılığında el sıkıştı.
Kartal transferi tamamladı! İşte bonservis bedeli


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