Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a Miralem Pjanic uyarısı! "O hataya düşmemeli"
Beşiktaş, Barcelona'dan kiralık olarak Miralem Pjanic'i kadrosuna kattı ve adından söz ettirdi. Boşnak yıldızı gençlik yıllarından beri takip eden gazeteci Hajrudin Prolic, siyah-beyazlı teknik adam Sergen Yalçın'a uyarılarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Bosnalı gazeteci Hajrudin Prolic, ilk gençlik yıllarından itibaren yakından takip ettiği Miralem Pjanic'i, Milliyet'e değerlendirdi.
Juventus döneminde teknik direktör Allegri'nin sistemiyle, Sergen Yalçın'ın oyun anlayışı arasındaki benzerliğe dikkat çeken Prolic, Pjanic'in Beşiktaş'ta başarılı olacağını savunarak şu görüşleri dile getirdi:
PJANIC KALİTEYİ ARTTIRACAK
"Pjanic, Beşiktaş'ın futbol kalitesini kesinlikle artıracak, Şampiyonlar Ligi'nde takımı adına işlerin rengini değiştirecektir. Juventus'ta takımın çok önemli bir parçasıydı. Allegri'nin 4-2-3-1 dizilişinde ön libero olarak üstlendiği görevleri yeni takımında yerine getirebilir. Sergen Yalçın'ın da takımını benzer düzende oynatması, Pjanic'in Beşiktaş'ta ideal formasyonu bulacağı ve maksimum verim verebileceği anlamına geliyor. Bu sistemde Dybala ile arkalı önlü kurduğu uyumlu hattı, Beşiktaş'ta Alex Teixeira ile kolaylıkla oluşturabilir.
SERGEN HOCA O HATAYA DÜŞMEMELİ
Atakları başlatmadaki büyük becerisinin yanında son yıllarda savunma yönünü de geliştirerek komple bir orta saha oyuncusuna dönüştü. Barcelona'da Koeman bu oyuncuyu nasıl kullanacağını bilemedi. Pjanic'in müthiş bir frikikçi olduğunun bile farkında değildi. Yalçın, Koeman'ın düştüğü hatalara düşmeyecek diye umut ediyorum."
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