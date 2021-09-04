06 Eylül 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı! 4 milyar 382 milyon TL...

Beşiktaş’ın toplam borcu açıklandı!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.09.2021 Giriş Tarihi: 04.09.2021

Beşiktaş Kulübü 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Siyah-beyazlılarda toplam borcun 423 milyon Euro olduğu açıklandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda güncel borcun 423 milyon Euro olduğu açıklandı.

Beşiktaş Kulübü 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park'ta gerçekleştirildi. Toplantıda üyeleri bilgilendiren Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah-beyazlı kulübün toplam borcunun 4 milyar 382 milyon 188 bin 257 TL olduğunu dile getirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin borcu ise 3 milyar 861 milyon 549 bin 942 TL olarak belirtildi. Beşiktaş da dernek borcu da 520 milyon 638 bin 315 TL şeklinde ifade edildi.

Beşiktaş'ta mart ayında toplam borç 3 milyar 570 milyon 822 bin TL olarak açıklanmıştı.

Pjanic ve doktoru arasında güldüren sohbet! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Fransızlar isim verdi! Kartal’ın gündemindeki yıldız... Fransızlar isim verdi! Kartal'ın gündemindeki yıldız...
Pjanic transferinin perde arkası ortaya çıktı! Pjanic transferinin perde arkası ortaya çıktı!
Kartal bombayı patlatıyor! Sözleşme teklif edildi Kartal bombayı patlatıyor! Sözleşme teklif edildi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör