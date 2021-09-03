03 Eylül 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Adem Ljajic'le yollarını ayırdı! Sergen Yalçın onay verdi

Yalçın onay verdi yıldız ismin sözleşmesi feshedildi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 Giriş Tarihi: 03.09.2021

Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Beşiktaş, gelecek planlamalarına hız verdi. Siyah-beyazlı kulüp, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da ayrılmasına onay verdiği Adem Ljajic'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Barcelona forması giyen Miralem Pjanic'i kadrosuna katan Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldızın transferine bütçe ayırabilmek ve lisans çıkartabilmek için Adem Ljajic'in sözleşmesini feshetti.

Toplam maliyeti 20.6 milyon Euro'yu bulan Ljajic'in menajeri Fali Ramadani ile masaya oturan siyah beyazlı yöneticiler, karşılıklı anlaşmaya vararak Sırp yıldızla yolları ayırdı.

Ljajic'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi!

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