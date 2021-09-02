02 Eylül 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Al İttifak’tan Beşiktaşlı Domagoj Vida'ya dev teklif!

Vida’ya dudak uçuklatan teklif! Transfer kararı...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.09.2021

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Domagoj Vida için Suudi Arabistan takımı Al İttifak’tan flaş bir teklif geldi. Al İttifak, Hırvat stoper için 5 milyon Euro bonservis ve 15 milyon Euro maaş sundu. Hırvat savunmacı ise siyah beyazlılardan ayrılmak istemediğini iletti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Domagoj Vida için Suudi Arabistan takımı Al İttifak'tan çok ciddi bir teklif geldi.

Takvim'in haberine göre, siyah-beyazlılara Hırvat oyuncu için 5 milyon Euro bonservis teklif edildi.

Tecrübeli oyuncuya ise 2 yıllık kontrat ve 5 milyon Euro net maaşın dışında ekstra olarak kendisine sunulan bonuslarla 15 milyon Euro'yu bulan devasa bir sözleşme önerildi.

Vida, takımdan ayrılmak istememesi ve Beşiktaş ile sözleşme görüşmeleri yapması sebebiyle teklifi direkt reddetti. Geçtiğimiz sezon başında da Vida'ya Arabistan'dan yıllık 6 milyon Euro maaş, Bentley marka lüks araba, lüks villa ve yat içerikli zengin bir teklif sunulmuştu.

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