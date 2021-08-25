Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, bu sene Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Siyah-beyazlı temsilcimizi Devler Ligi'nde zorlu rakipler bekliyor. 2021-2022 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, Play Off'ların tamamlanmasının ardından yarın İstanbul'daki organizasyon ile çekilecek ve gruplar belli olacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, bu sene Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Siyah-beyazlı temsilcimizi Devler Ligi'nde zorlu rakipler bekliyor. 2021-2022 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, Play Off'ların tamamlanmasının ardından yarın İstanbul'daki organizasyon ile çekilecek ve gruplar belli olacak.

Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak. Beşiktaş, şu anda 4. torbada yer alıyor. Ancak Shakhtar Donetsk ve Salzburg'tan biri play-off turunda elenirse, Beşiktaş 3. torbada yer alacak. Bu takımlardan Shakhtar Donetsk play-off ilk maçında Monaco'yu deplasmanda 1-0 mağlup etti. Salzburg ise evinde Brondby'yi 2-1 yendi.

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