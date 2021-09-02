Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Beşiktaş ile Ümraniyespor hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın yönetimindeki Kartal, milli arayı iyi değerlendirmek istiyor. TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u Nevzat Demir Tesisleri'nde ağırlayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de ilk 3 hafta sonunda 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş, milli arada takımda kalan isimleri hazır tutmak amacıyla Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Ümraniyespor maçı 2 Eylül Perşembe günü saat 17:00'de oynanacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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