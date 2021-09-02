02 Eylül 2021, Perşembe
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Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman? Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | BJK haberleri
Batshuayi, Salih Uçan, Alex Teixeira, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Valentine Rosier ve Montero gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, Süper Lig'in 3 haftası ardından verilen milli arada Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak. Mücadele öncesinde maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman? Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'de ilk 3 hafta sonunda 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş, milli arada takımda kalan isimleri hazır tutmak amacıyla Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Ümraniyespor maçı 2 Eylül Perşembe günü saat 17:00'de oynanacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
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