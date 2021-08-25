Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ilk 11 kararını verdi! N'Koudou yerine Larin...

Süper Lig'de ilk 2 maç sonunda 4 puan toplayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ilk 11'de değişikliğe gidecek. Siyah-beyazlılarda N'Koudou yedek oturacak, Larin ise ilk 11'de başlayacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Geçen sezon takımın en golcüsü olan Cyle Larin bu sezon ilk on bir siftahını Karagümrük karşısında yapacak. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Gaziantep maçında N'Koudou yerine oyuna girdikten sonra takımı hücumda canlandıran Kanadalı yıldıza ilk 11'de görev vermeyi planladığı öğrenildi.

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