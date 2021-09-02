02 Eylül 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman? Beşiktaş - Ümraniyespor hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Beşiktaş - Ümraniyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.09.2021

Süper Lig'e verilen milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Beşiktaş, hazırlık maçı kapsamında TFF 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman? Beşiktaş - Ümraniyespor hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de ilk 3 hafta sonunda 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş, milli arada takımda kalan isimleri hazır tutmak amacıyla Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Ümraniyespor maçı 2 Eylül Perşembe günü saat 17:00'de oynanacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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